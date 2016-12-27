孟泰齡自戰解說爆料與古力一役出現「職業生涯最搞笑一幕」。柯潔則在復盤時自嘲下出「業3推」。嫘祖杯第29屆中國名人戰花絮不斷，愈發精彩，12月24、26日在中國棋院連戰兩輪決出8強，下輪1月6日暫定在人民網演播廳進行，丁浩vs羋昱廷，黃雲嵩vs柯潔，楊鼎新vs孟泰齡，周睿羊vs檀嘯。

范廷鈺被傳染了水痘

作為中國歷史最悠久的頭銜挑戰賽之一，名人戰今年結緣歷史名城——嫘祖的故里四川鹽亭縣。國家體育總局棋牌管理中心黨委書記楊俊安表示，圍棋與鹽亭在中華民族偉大復興的歷史進程中攜手向前，未來中國圍棋名人戰和嫘祖文化必將碰撞出更加精彩的火花。國家隊領隊華學明在回顧今年成績時表示，中國圍棋發展離不開整個大環境，媒體、讚助商、圍棋愛好者都是我們的衣食父母，就如當年陳老總所說：國運盛，棋運勝。從88年至今已有103個世界冠軍產生，05年之後53個冠軍中國拿了30個，2013年後17個冠軍我們拿了14個。今年初我們拿了農心杯冠軍，年末范廷鈺面對韓國夢之隊創紀錄7連勝，也成為很多評論里年度十大新聞之一。

不過名人戰首輪唯獨不見范廷鈺身影，坊間傳言他被傳染水痘，因病無奈棄權。范蘊若被問及此事爽快坦承，原來兩人一起去釜山參加農心杯擂台賽時接觸較多，可能范蘊若將水痘傳染給了范廷鈺，不過之後范蘊若得以及時出戰名人戰，而范廷鈺卻未能康復。說到這裏，滿臉紅豆豆的范蘊若不好意思笑了：可能我比他先得水痘，也就比他好的快一點吧。

柯潔自嘲下出「業3推」

26日16強賽繼續在中國棋院進行，柯潔再戰范蘊若。此前柯潔大致取得過5連勝，但今年象嶼杯范蘊若還以顏色。本局柯潔托角右下時，范蘊若長考良久最終選擇隱忍退讓，隨後憤然沖斷中腹，柯潔連壓數手，雙方在中央碼長城一般劃分勢力範圍。不過范蘊若機敏碰入左路治孤，柯潔頗為苦惱，毅然選擇擋角欲全殲對手。范蘊若連續長考至讀秒，在局部已成功覓得活路，但一路隨手打吃不慎撞氣，導致被迫劫活。而柯潔也出現錯覺，未能及時痛下殺手。雙方錯進錯出，最終柯潔通過劫爭轉換鯨吞下方鎖定勝局。

局后兩人復盤妙語連珠，柯潔將自己中腹連壓的豪邁之舉評價為「業3推」（業餘3段才會走的低水平招法），表示原本打算爭先手回補，不料對手脫先了，黑搶先打入這一手和接下來的白擋角強殺，被觀戰的胡耀宇評為本局亮點。柯潔坦言實戰被攪出棋，我都懵了。范蘊若苦笑：但是並沒有什麼用啊。

經過此前數輪新浪網選鏖戰及前天本賽首輪，丁浩與許嘉陽兩位小將過關斬將，本輪分別對陣陳耀燁與檀嘯。結果丁浩幾度打贏劫爭，最終屠龍力克陳耀燁，成為唯一勇闖8強的新浪網選棋手。

檀嘯此前曾奪得過名人，本輪戰勝網選出線的許嘉陽，表示這盤棋對方貼目一直有壓力，下午也沒找出好辦法。回顧今年成績，國際比賽還不錯，打進了春蘭杯決賽，但國內不太好，圍甲主將戰勝率未過半。而且最近黑棋布局被研究透了，大家實力都差不多，感覺拿黑棋會吃力一些，尤其是像我和朴永訓這樣比較均衡的棋風都偏愛白棋。關於本屆名人戰，檀嘯表示現在不想奪冠那麼遠，還是一盤一盤下，下輪對手周睿羊就比我強，我得好好下。

職業生涯最搞笑一幕

26日最晚結束的是孟泰齡與柁嘉熹一役，鏖戰至最後棋盒裡都沒棋子了。局中孟泰齡連續給自己好幾個響亮耳光，苦笑自己低級失誤，感嘆腦細胞已經不足了。柁嘉熹也檢討自己錯招，本以為要贏了，結果遭遇對手妙手后感覺已崩。棋盤上滄海桑田幾度大轉換，數子結果卻是孟泰齡小勝。

當然更有趣的是在中午封盤時，孟泰齡笑說前日上輪出現極其詭異情況，自己和古力有可能被判雙負，那樣柁老棄權勝范廷鈺后，又將不戰而勝晉級8強的。之後孟泰齡繼續在圍棋TV發佈自戰解說，標題即為《職業生涯最搞笑一幕》。

原來他與古力一役中出現靈異事件，117手那顆棋子不知被誰的衣角挪動了位置，但兩位對局者竟渾然不覺。孟泰齡坦言在角部數回合天下大劫之後，自己重新思考中央死活之際，那顆子位置已然改變。說明激戰正酣，雙方腦部缺血，連棋子位置變了也未察覺。同時也意味著兩人年紀都大了，破天荒出現如此低級失誤，說明棋感在下降，很搞笑很滑稽。賽后兩人還復盤了兩小時，期間也提過一句這顆子位置是不是在這？不過大家當時也都沒在意。

只聽說過歷史上日本有過類似情況，棋子位置錯了，兩人渾然不覺，待到再發現后棋局無法繼續，只好暫停解決爭議，但無法達成妥協，那盤棋就不了了之，結果被判雙負。孟泰齡是在復盤后錄入棋譜時才發現，和古力打電話一聊，雙方這才意識到了這個情況。其實矇混過去也沒什麼，但感覺不太好，孟泰齡就給裁判長劉菁打電話。劉老師查了中國圍棋規則，有列入對局時出現類似情況，但沒有關於棋局結束后的情況該如何處理。比賽結果自然不會改變，但只是棋譜就不夠完美了。從一個職業棋手角度，棋子移動了位置卻渾然不覺，確實有些慚愧。

看完孟泰齡長達一小時的精彩自戰解說，小編鬥膽再補充一些現場花絮。由於棋力不高，小編雖然坐在棋盤旁進行新浪棋譜直播，也肯定黑117手確實是走在「鎮頭」位置，但一直到171手尖頂之際，才愕然發現旁邊117那顆棋子位置挪了一路變成了「小飛」，一時間臉紅髮燙百感交集。由於此前一直在關注左上角劫殺戰況，完全沒有注意到中腹棋型有變，於是心裏十分懊悔，怪自己老眼昏花擺錯了位置，而且這麼長時間竟然沒有發現。接下來的情況當日觀戰棋友也會注意到，小編無奈開始一口氣悔棋到117手，重新在新浪圍棋直播室擺了一遍。

由於古力劫爭轉換后未能屠龍，弈至206手認負。隨後雙方復盤長達2小時，接著孟泰齡在電腦上錄入棋譜時才驚覺此處失誤，馬上與古力、裁判長劉菁溝通。小編也立即找到了電子版《2002中國圍棋規則》，在「第三章裁判法則」里的「第17條行棋」中第5項有如下敘述：比賽途中如發現前面下的棋子已有移動，在雙方意見一致的前提下，應將移動之子挪回原處。無法確認原處時，允許挪子於雙方一致認可的點。如果雙方無論如何不能達成一致意見，裁判長可根據移動之子對棋局進程的影響程度，判：（1）移動之子挪至合理點；（2）移動之子有效；（3）和棋；（4）重賽；（5）雙方均負……試想如果在171手時筆者發現棋子有誤便立即指出，是否會出現悔棋或續弈的情況呢？

孟泰齡在發現失誤后立即反映，棋士精神可嘉。名人戰結緣中華傳統文化之一嫘祖之後，花絮不斷，愈發精彩。

（李新舟）