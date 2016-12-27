【環球網綜合報導】據台灣《自由時報》12月27日報導，台灣智庫27日公佈一項民調顯示，對外國駐台外交機構名稱，55.9%的台灣民眾支持將「駐華單位」改回「駐台」，66.7%的民眾支持將駐外機構「台北經濟文化代表處」名稱，改為「台灣代表處」;對於以何名稱參與國際活動，有51%民眾支持「台灣」、34.6%支持「中華民國」，僅9%支持「中華台北」。

台灣智庫27日公佈12月份所進行的一項民意調查，在關於台灣未來參與國際活動的名稱部分，民調數據顯示，有51%的受訪民眾，支持以「台灣」名稱參與國際活動，有34.6%民眾支持用「中華民國」名稱，支持參與國際活動使用「中華台北」名稱者，僅有9.0%。

在上述數據中，支持用「台灣」名稱參與國際活動者，以民進黨支持者之71.3%為最、「時代力量」68.9%次之;支持用「中華民國」者，以新黨之75.1%為最、國民黨52.5%次之;支持用「中華台北」者在各黨派均偏低，前三名依序為親民黨之19%、新黨16%、國民黨14.7%。

陳水扁時期外國駐台單位名稱為「駐台單位」，馬英九時期則被改為「駐華單位」，對此，有55.9%的台灣民眾認為應改為「駐台單位」，認為不應該改的比例為26.8%，其中各政黨支持者中，認為應該改的以以民進黨75.1%為最，認為不應該改者以新黨71.4%為最。

台灣智庫本次民調，主要調查內容為台灣與國際關係及退休將領赴陸議題，調查對象為戶籍在台灣20個縣市、年滿20歲的台灣民眾，調查時間為12月19日及20日的晚間6時30分至晚間10時整，共完成1072份有效樣本，抽樣誤差為正負3個百分點。