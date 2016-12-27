？？？？中青在線北京12月27日電（中國青年報·中青在線記者 王 林）今天上午，中國互聯網協會、螞蟻金服發佈了「互聯網+」社會服務指數排名，這一指數涵蓋了全國335個城市。杭州以383.14的指數高分和超過20%的增長速度位居總指數和月均增速的榜首，成為全國「互聯網+」程度最高、生活最智慧的城市。

？？？？這個指數的指標體系包含「互聯網+益民服務」和「互聯網+便捷交通」2個一級指標，以及政府管理和服務新模式、在線醫療新模式、新型教育服務、大數據交通治理等6個分項指數。所依據的數據主要來源於支付寶「城市服務」及口碑等實際業務沉澱的實時大數據。

？？？？總指數城市均值顯示，國內的城市服務總體水平持續、穩定、快速增長。從2016年1月到9月，指數均值就從23.74提高到48.43，3個季度增長了1.04倍。被評為「互聯網+」程度最高的杭州在便民服務新業態指數、交通運輸服務品質指數以及在線醫療新模式指數都是第一，分別為460.41、281.82和775.71。

？？？？值得注意的是，在整體增長的同時，不同城市間的差距正在拉大，北上廣深等經濟發達城市增速更高，甘寧蒙新等地區增速相對較低，顯現出「強者恆強」的跡象。此外，東北地區的「互聯網＋」社會服務指數增速明顯低於區域平均。

？？？？在一線城市中，上海以237.23分排名第一，其13.6%的月均增速在一線城市中也是首屈一指。除杭州、上海外，排名進入前十的城市還有南京、武漢、寧波、廣州、深圳、北京、蘇州、廈門。

？？？？截至今年10月，螞蟻金服已與全國25個省（市、區）政府352個城市在新型智慧城市、互聯網＋政務服務等領域開展合作。包括車主服務、政務辦事、醫療服務、交通出行、生活繳費等在內的9大類58種不同類別的服務，已經為超過1.5億用戶提供簡單便捷的服務體驗。