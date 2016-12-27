28日機場專線03路開通 沙坪壩楊公橋直達江北機場北京新浪網 (2016-12-27 17:52)
華龍網12月27日16時45分訊（記者 劉艷）今（28）日，重慶兩江公交公司發佈消息，為進一步加強重慶江北國際機場與沙坪壩區的公共交通聯絡，方便市民及來渝旅客的出行和中轉，28日起機場專線03路開通。
全程票價10元 納入換乘
據介紹，機場專線03路由江北機場T2A航站樓始發，途經機場路、內環快速路、渝碚路，直達楊公橋（沙坪壩區），雙向停靠重慶江北國際機場、楊公橋站，全程一票制10元，可刷IC卡，納入換乘。開收班時間為江北國際機場：8:30—23:30，楊公橋7:00—22:30。
機場專線03路為一人一座，車內安裝有4G視頻監控、免費WiFi、USB充電介面等配套設施，方便乘客隨時上網、充電。
此外，乘客在2017年6月30日前通過「機場快車」微信服務號網上購票乘車，可享受9.5折優惠。
重慶兩江公交公司表示，未來，還將配合T3A航站樓的啟用，陸續開行T2、T3航站樓的接駁線以及T3A航站樓到碼頭、商圈、高鐵站等更多機場專線，進一步滿足乘客出行需求。
方便乘客出行 機場專線01路停靠站點有變
為減少機場專線01路繞行距離，方便乘客上車，機場專線01路上清寺站（原美專校街）將從2017年1月1日起進行調整。
具體來看：往江北國際機場方向調整至嘉陵江橋頭（502路停靠站處），往解放碑方向調整至牛角沱興隆達計程車站處。
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