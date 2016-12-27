圖為海航志願者參與「海南柬埔寨光明行」。（資料圖） 洪堅鵬 攝

中新網海口12月27日電 (記者 洪堅鵬)「截至目前，海航集團累計公益慈善總投入逾100億元，打造了海航光明行、至善井、送愛回家等明星公益項目。而且我們聯合海南省慈航公益基金會投入10億元用於海南生態保護及扶貧開發事業的公益項目已經啟動。」近日，海航集團董事局董事、首席執行官黃琪珺接受採訪時向記者介紹。

1993年，海航從一家地方航空運輸企業，歷經23年發展，建立起以旅業、實業、資本、物流、生態科技為支柱的大型企業集團，總資產逾6000億元人民幣。

黃琪珺說，創業23年來，海航秉承「為社會做點事，為他人做點事」企業理念，用「一滴水」精神融入社會的海洋，始終將企業社會責任作為戰略發展目標之一，堅定履行政府責任、股東責任等基礎責任，並不斷向社區責任、環境責任、公益慈善等外延責任擴張。

據了解，「海航光明行」(下稱光明行)於2004年7月在青海省班瑪縣正式啟動。此後，光明行足跡遍及青海班瑪、囊謙，四川理塘，內蒙古興安盟，新疆庫爾勒幣，湖北宜昌等地。2010年，隨著海航集團海外事業的開展，光明行也走進了非洲辛巴威、馬拉維、莫三比克等地，前後為1400多名患者提供了免費手術。迄今，海航集團累計為6000多名各民族和國家的貧困白內障患者進行免費復明治療，令他們重見光明。

海航集團積極配合海南省人民政府，執行「海南柬埔寨光明行」任務，先後於今年9月、10月，開展兩次光明行活動，為柬埔寨226名患有白內障的貧困民眾帶去光明。第三次「海南柬埔寨光明行」目前正在籌備當中。

除了「光明行」，海航還從2013年開始聯合海南省慈航公益基金會進行「海航送愛回家」公益活動，共幫助557名貧困大學生、海外勤工儉學留學生、西部計劃志願者、進城務工人員、留守兒童及家屬春節回家團圓。

2010年起，海航集團陸續與聯合國兒童基金會、聯合國世界糧食計劃署、聯合國教科文組織等機構合作，捐助資金支持「零聚愛心」項目、「愛心禮物」項目、「迦納學校營養餐」項目、「亞非婦女及女童教育保護」項目等。

黃琪珺介紹，2013年10月，海航集團將其約20%股權捐贈給海南省慈航公益基金會，使其成為海航集團單一最大股東，並作為海航集團體現企業社會責任、感恩回饋社會的重要公益平台。

海航集團的公益事業因此受到社會各界的廣泛認可，四次榮獲「中華慈善獎」、多次榮獲「中國企業社會責任榜傑出企業」以及聯合國頒發的「南南獎-企業社會責任獎」等。

今年6月在英國倫敦舉辦的「海航集團慈善之夜」活動上，海航集團正式啟動了一系列公益和慈善項目，其中包括與聯合國教科文組織合作的「尼泊爾世界文化遺產保護項目」，將資助尼泊爾兩大文化遺迹區的緊急修復和復原工作；與聯合國兒童基金會合作開展「愛心禮物」項目，幫助全球範圍因戰爭或自然災害處於緊急狀況中的兒童；與聯合國開發計劃署、中國綠色碳匯基金會合作開展海南生態保護及扶貧開發項目。

此外，海航集團還建立了龐大的志願者管理體系，其志願者協會註冊會員達到15000人，積極服務於文化教育、醫療衛生、教育援助、扶貧救困和綠色環保等領域。(完)