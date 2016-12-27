中新社西寧12月27日電 (孫睿 羅雲鵬 吉海堅)中國石油青海油田公司27日對外公佈，隨著22日該油田所屬澀北氣田3.5億立方米產能建設收官，截至目前，給青、甘、寧、藏四省區平穩供氣21年的澀北氣田已累計生產天然氣突破600億立方米。

青海油田所屬澀北氣田屬第四系疏鬆砂岩氣藏，埋藏淺、丰度高。1995年投入試采至目前，已經連續3年年產60億立方米天然氣。澀北氣田還是澀—寧—蘭管道的氣源地和西氣東輸管道的主要戰略接替氣源地，擔負著中國甘、青、寧、藏四省區及氣田周邊的供氣任務。

據中國石油青海油田公司採氣一廠介紹，澀北氣田是青海油田的效益支柱。2002年氣田正規開發以來，已累計建成產能115億立方米；2010年以來，累計新建產能25億立方米，鑽井294口，為氣田持續穩產夯實了資源基礎；2014年氣田開展的壓裂防砂技術獲得突破，實現了儲層改造兼顧防止出砂整體要求，為氣田難采儲量的有效動用提供了技術保障。

同時，澀北氣田一直緊密結合氣藏特點，先後建成了澀—格、澀—仙—敦、澀—仙—翼、澀—寧—蘭、澀—格複線，成為國內第四系疏鬆砂岩自生自儲式生物氣藏的開發典範。

「澀北氣田21年來，先後開發形成了多層疏鬆砂岩氣藏開發關鍵技術和地質氣藏工程、測試計量工藝、開發鑽井工程、採氣工藝措施、地面集輸凈化為主的5大系列25項開發主體技術、氣田動態監測體系和澀北氣田開發動態分析暨工程師技術例會制度，促進了澀北氣田的持續穩產。」中國石油青海油田公司採氣一廠表示。

青海油田是世界上海拔最高的油氣田，也是中國最早開發的油田之一。其地處青藏高原，位於青海省西北部的柴達木盆地，是青海、西藏兩省區重要的產油、供油基地，平均海拔3000米左右，該油田所在區域石油資源量達40多億噸，天然氣資源量近10000億立方米。(完)