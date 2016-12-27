（中央社台北27日電）中新社今天報導，昨天深夜在甘肅敦煌啟用全球第3座、亞洲第1座可實現24小時連續發電的熔鹽塔式太陽能電站。報導指出，這座發電站初期預計年發電量可滿足3萬戶家庭用電。



報導指出，這座發電站100%採用太陽能，無需其他能源補燃，解決以往新能源發電對風、光等條件過度依賴的問題。



工程負責人、首航節能公司研發副總經理齊志鵬表示，熔鹽塔式太陽能發電系統主要由太陽集熱系統、儲能系統和發電系統組成。熔鹽吸熱塔頂端安放吸熱器，用於吸收光場反射的太陽能，加熱傳熱流體熔鹽，從而存儲光能。



齊志鵬說，中國大陸最好的光照資源主要集中在甘肅、青海、內蒙古等西北內陸省份。而這次選址敦煌，是因為當地光照條件好且有大量的戈壁空地，剛好滿足新能源電站的需求。



報導指出，首航歐洲技術總監勞爾認為，新能源不能被廣泛使用的一大原因在於不具備可調節性，無法根據應用、需求發電。而熔鹽塔式發電則透過熔鹽把太陽能儲存起來，無論在夜間還是陰天都可以發電，解決新能源利用過程中的一些弊端。



但他也坦言，熔鹽塔式光熱發電技術推廣的難度，在於很多方面無先例可循，需要一步步探索。



報導指出，目前首航敦煌一期工程裝機容量是10兆瓦，裝機容量為100兆瓦的二期工程也已動工，三期工程300兆瓦的熔鹽塔式電站則在計劃申報中。1051227