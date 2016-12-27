沃爾夫親承博塔斯有戲 威隊要求減免全年引擎費用北京新浪網 (2016-12-27 17:48)
瓦爾特里-博塔斯
梅奔領隊托托-沃爾夫首次承認簽約瓦爾特里-博塔斯的可能性。
沃爾夫對義大利《米蘭體育報》說到：「我們還沒有做出決定，因為這件事涉及到不止一位車手和一致車隊，我們需要互相尊重。」
「瓦爾特里是一個可能性，但是我們知道他對於威廉姆斯車隊有多麼重要。這是一個需要我們去小心做出的決定，所以我們需要多一些時間。」
據西班牙媒體披露，威廉姆斯車隊向梅奔提出，釋放博塔斯的條件是，梅奔免去2017年全年的引擎費用。
博塔斯的經紀人就是沃爾夫，他以新秀身份進入F1加盟威廉姆斯車隊就是沃爾夫幫助他鋪平了道路。輿論懷疑，博塔斯如果簽約梅奔，是否會受到沃爾夫的特別關照。沃爾夫對此堅決否認。
「我不是傻瓜。四年前當我與戴姆勒簽約的時候，我們就約定了不能夠通過車手途徑獲得商業利益。那些說陰謀論的人根本就不懂F1。」
（新浪體育/賽車頻道/Swift）
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