12月27日，關於中赫集團有望收購北京國安俱樂部64%的股份一事浮出水面，目前此事已經進入了實質性操作階段。中赫願意以35.5億的價格購入國安64%的股份，一旦入主成功，俱樂部將改名為「北京中赫國安俱樂部」。您如何看待北京國安俱樂部即將易主，國安未來走向會如何？歡迎參與調查。