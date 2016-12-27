元旦連假及春節是出國旅遊旺季，疾管署今天(27日)表示，由於諾羅病毒發威，近期日本、南韓、中國大陸等地感染性腸胃炎疫情上升，尤其日本情況最為嚴重，日前還曾出現單週超過6萬1千多人感染，呼籲民眾到日本等諾羅病毒流行地區一定要特別注意，避免生食降低感染風險。

諾羅病毒引起的感染性腸胃炎好發在冬季和初春，疾管署國際疫情監測顯示，近期日本感染性腸胃炎疫情持續上升，並曾出現單周6萬1,500人次感染，寫下近10年單周新增數第3高記錄。包括東京都、山形縣等13個地區監測報告數都超過預警值；北海道札幌市、東京都銀座、靜岡縣等地則傳出旅客及學生諾羅病毒群聚感染事件。疾管署疫情中心主任劉定萍說：『(原音) 日本近期的感染性腸胃炎疫情上升，通報的感染性腸胃炎病例數是自2006年來最高，目前知道的感染病毒，主要是諾羅病毒，群聚事件也有明顯的上升。』

而不只日本，其他鄰近國家腸胃炎疫情也有增溫情況，南韓近期5歲以下急性腹瀉病毒檢出率增加，也以諾羅病毒為主；中國大陸北京也頻傳諾羅病毒急性腸胃炎疫，從11月以來並已累計18起群聚感染，去年同期則僅有8起。

疾管署提醒，諾羅病毒傳染力極強，民眾到流行地區旅遊一定要特別注意，除了注意手部衛生外，也要避免吃生冷食物；以日本來說，拉麵、火鍋無妨，但生魚片最好少吃。