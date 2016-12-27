梅奔老闆：此人做漢密爾頓隊友壓力會很大北京新浪網 (2016-12-27 17:30)
漢密爾頓與維爾萊茵能否組成「黑風雙煞」？
尼科-羅斯伯格在奪得2016年世界冠軍之後一周突然宣布退役。現在整個F1都在關注著尼科的繼任者。目前最可能的人選是威廉姆斯車隊的博塔斯或者梅賽德斯車隊的儲備車手帕斯卡-維爾萊茵。不過F1的老闆們認為，維爾萊茵現階段難堪大任。
維爾萊茵現在就進入梅賽德斯車隊與漢密爾頓搭檔無疑會非常掙扎。
眾所周知，梅賽德斯正在與威廉姆斯商談一筆價值1500萬英鎊的交易，將芬蘭車手博塔斯招致麾下。不過，如果博塔斯無法成行，他們會啟用維爾萊茵，儘管這個決定在梅賽德斯車隊的領隊托托-沃爾夫看來充滿了風險。「梅賽德斯處在非常困難的境地之中，」沃爾夫接受德國媒體採訪時表示，「一直處在統治地位，但突然世界冠軍走了，現在要找到一位頂級車手太難，因為他們都有合同在身。帕斯卡是一位非常棒的儲備車手，但我們討論的是一支冠軍車隊。帕斯卡可能會為勝利而戰，但現在還為時尚早。我一直說，一位車手需要三年的時間才能適應F1。當然，漢密爾頓-維爾萊茵的組合對我們而言是最輕鬆的，但如果要讓他們來衝擊車隊冠軍，風險就很大。逼近冠軍意味著大量的進賬」，沃爾夫表示。
博塔斯仍然是梅賽德斯的首選，不過威廉姆斯已經確認，只有剛剛宣布退役的菲利佩馬薩確定重返車隊，他們才會放走博塔斯。威廉姆斯希望經驗豐富的馬薩能夠與新人斯特羅爾搭檔征戰下賽季的比賽。作為回報，威廉姆斯將獲得約合1420萬英鎊的引擎費用削減----威廉姆斯車隊的引擎是由梅賽德斯提供的。
（考拉）
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