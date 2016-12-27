中赫35.5億購國安64%股份 保留國安2字綠色不變北京新浪網 (2016-12-27 17:31)
國安隊徽將不會做大的更改
12月27日，關於中赫集團有望收購北京國安俱樂部64%的股份一事浮出水面。目前此事已經進入了實質性操作階段。中赫願意以35.5億的價格購入國安64%的股份，一旦入主成功，俱樂部將改名為「北京中赫國安俱樂部」。
此前，螞蟻金服與IDG基金準備持有國安64%股份。但由於螞蟻金服與馬雲有關，且馬雲的阿里巴巴又入股了恆大，因為關聯問題，馬雲被迫退出了對國安的注資。在這樣的情況之下，中赫集團出現，他們與中信集團達成共識，願意收購國安64%的股份。
據了解，中信集團將現有北京國安俱樂部的64%股份以35.5億元人民幣轉讓給中赫集團，中信只保留「股東」的身份。這一方面體現了中信當初「永不退出中國足壇」的承諾正在繼續兌現之中，而且依然將保留很強的話語權；另一方面，更顯現出中信集團要「讓北京國安『換一個活法』」之決心與信心。
在人員方面，新俱樂部的法人代表亦即董事長將是中赫集團的董事長周金輝。董事會將按照「四三原則」進行分配，即中赫集團佔據其中的四席、中信集團佔據三席。中信集團派人擔任副董事長，執行董事則將由中赫集團具體指派。這意味著新的國安俱樂部將真正轉型為「北京人自己的俱樂部」。
而球迷比較關心的俱樂部名稱和球隊隊徽方面，據了解，隊徽將不會做大的改動，新俱樂部的主色也將依然維繫原來的「綠色」，不做任何更改。
名稱方面，新俱樂部將更名為「北京中赫國安俱樂部」。也就是說，全稱中除了增加「中赫」這個新的大股東母公司的名稱外，依然保留了京城球迷最為看重的「國安」這個象徵著沉甸甸歷史的名字。
（葉遠）
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