英國媒體分析，漢密爾頓可能在2018年離開梅賽德斯，去向是他出道的邁凱輪車隊。而梅賽德斯將簽下維泰爾。

2014年和2015年，漢密爾頓連續兩年獲得了F1年度總冠軍，但是在今年他敗給了隊友羅斯伯格。出人意料的是，在實現自己童年的願望之後，羅斯伯格選擇了退役。

隊友的退役讓漢密爾頓再次處在滿電的狀態，因為他自動成為了車隊的頭號車手，而過去的四年，漢密爾頓一直為試圖在隊內謀得平等的地位而努力。

但是梅賽德斯的「公平」顯然無法讓漢密爾頓滿意，他相信自己是圍場中最好的車手，車隊也一直拒絕承認車隊存在偏袒。

2016年初，梅賽德斯車隊決定為兩位車手調換工程師，自己的團隊被換走之後漢密爾頓感到憤怒。不過對於原因，他至今守口如瓶。「10年後如果你們買我的書，就會知道到底發生了什麼。漢密爾頓上月透露。這會是一本很有趣的書，」漢密爾頓說。

不過漢密爾頓與車隊的恩怨似乎因為羅斯伯格的突然退役而有所弱化，明年的漢密爾頓似乎會更加開心。

如果梅賽德斯加之1420萬英鎊的引擎費用削減報價能夠打動威廉姆斯的話，芬蘭人博塔斯就能加盟梅賽德斯，而對比博塔斯，漢密爾頓無疑是一號車手（188場/53勝對77場/0勝）。

漢密爾頓當年與克瓦萊寧與巴頓搭檔的時候充滿了動力。當然克瓦萊寧對於自己的待遇並不滿意，他說感覺自己就像是二號車手。巴頓則心甘情願的輔佐漢密爾頓，從不公開抱怨。

但有報導稱，博塔斯可能只是梅賽德斯的救火隊員，芬蘭人雖然很踏實，但天賦並不出眾。

事實上，梅賽德斯的眼光盯著一位更大牌的車手，那就是塞巴斯蒂安-維泰爾。

這位四屆世界冠軍獲得者，在加盟法拉利的三個賽季中只拿到了三個分站賽的冠軍。德國人與法拉利的合同將於2017年底到期，無論是維泰爾還是法拉利車隊的表態都指向了一個謠傳，那就是維泰爾可能轉會梅賽德斯。

毫無疑問，如果維泰爾獲得自由身，梅賽德斯就會出擊。梅賽德斯希望能夠擁有兩位頂級車手，他們對於解約博塔斯不會羞於啟齒。到了2018年底，漢密爾頓與維泰爾都將結束合同，他們將成為車手市場中同等級的選手，而我們現在很難相信，維泰爾將與法拉利續約。

同樣，當漢密爾頓開始啟動談判時，他可能也對留在梅賽德斯沒有興趣。

漢密爾頓合同結束的2018年底，恰好與邁凱輪車隊的新老闆扎克的表態形成了默契。上月扎克說：「劉易斯是一位難以置信的車手，他在這裡有輝煌的過去，我肯定不會排除任何可能性。但現在我們對自己的車手陣容很滿意，不過2019年和2020年就有很多變數。」

我們將會看看，現有的車手能夠做到多好。到了2019年，漢密爾頓將年滿34周歲，但是對於F1的熱情與渴望貫穿了他的整個職業生涯，不會因年齡而有所退化。最好的例子就是車王邁克爾-舒馬赫，他在結束自己的最後一個F1賽季時已經43歲。如果邁凱輪能夠提高一台有競爭力的賽車，那麼漢密爾頓極有可能回到邁凱輪，這個12年前他開始自己F1生涯的地方。

（考拉）