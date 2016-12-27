[愛拼ap888]27日穩膽推薦：利物浦戰意濃厚北京新浪網 (2016-12-27 17:32)
利物浦vs斯托克城
利物浦近10輪各項賽事取得7勝2平1負的成績。主場表現出色，近10個主場取得8勝2平。上輪客場1-0小勝埃弗頓取得2連勝佳績。
斯托克城近10輪各項賽事取得了5勝3平2負的成績。客場表現中規中矩，近10個客場收錄3勝3平4負。上輪主場2-2戰平萊切斯特城連續3輪未嘗勝績。
交戰往績上看，利物浦以7勝2平1負的成績佔優勢。利物浦近6個主場進攻力不俗，場均進球數超過2球。斯托克城近6個客場都有進球記錄，本輪大球幾率較大。
愛拼ap888目前開出的歐賠組合是1.32 5.70 9.20，紅軍主場讓出一球半的深盤，優勢明顯。大小球盤口也開出3.0球的位置，憑藉利物浦的火力，有能力攻破客隊球門。紅軍戰意濃厚，勢必全取3分。
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