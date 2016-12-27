日期:12月28日，周三NBA一共4場常規賽，火箭將背靠背迎來同小牛的第四次交手，兩隊前3次交手火箭取得全勝。昨天剛剛終結對快船11連敗的湖人，明天繼續坐鎮主場迎戰爵士;另外灰熊繼續東部之行，背靠背今天打完魔術后明天客場挑戰綠衫軍;狀態出色的雷霆做客邁阿密挑戰熱火。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

灰熊不怵背靠背 威少獨扛雷霆

東部賽場，凱爾特人迎戰灰熊，灰熊今天背靠背客戰魔術，半場已經落後對手25分。灰熊在康利等人復出后陷入低迷，一度遭遇3連敗，最近;兩場連續擊敗火箭和活塞，今天比賽翻盤無望的情況下下半場可能戰略放棄節省體力，球隊5天前客場擊敗活塞正是背靠背輸給綠衫軍后反彈。凱爾特人近期狀態出色，小托馬斯復出后，球隊近6場贏下5場，托馬斯也當選上周東部最佳。兩隊6天前的在孟菲斯交手，綠衫軍克服近20分落後成功在加時逆轉灰熊。本場綠衫軍以逸待勞，主場讓出-6.5分，本場灰熊可能反彈希望較大，不看好綠衫軍能夠大勝。

雷霆vs熱火，雷霆最近狀態出色，在奧拉迪波傷停的7場比賽里，雷霆取得4勝3負，其中最近取得3連勝，威少近幾場場均得分逼近40分，球隊逐漸習慣威少單挑對手的打法。熱火持續陷入低迷，最近5場只是戰勝湖人一場，目前東部10勝21負排名倒數第三，球隊目前場均得98.58分甚至不及76人，維特斯和艾林頓等4人因傷缺陣，本場面對威少的衝擊，恐怕主場難以招架。

小牛拒絕被橫掃 湖人主場有機可乘

西部賽場，火箭做客挑戰小牛，兩隊都是背靠背作戰，賽季前3次交手火箭取得全勝。不過兩隊近期狀態有些此消彼長，火箭最近相對低迷，連續輸給馬刺和灰熊兩支內線強悍的隊伍，這跟主力中鋒卡佩拉傷停有直接關係。小牛近來喜報連連，諾維斯基成功復出，球隊最近4場贏下3場，而且包括客場擊敗開拓者和快船，本場小牛傷兵只剩下巴里亞和博古特，很有希望阻止被火箭橫掃。

爵士vs湖人，湖人最近狀態有所復甦，昨天洛城德比主場擊敗殘陣的快船，終結德比戰11連敗的尷尬紀錄，同時也結束最近4連敗頹勢，球隊最近連續遭遇大比分領先被逆轉，防守端依舊存在巨大問題，場均失分目前高達110.56分，聯盟失分第三多。不過球隊賴以生存的進攻近期開始回暖，尼克揚和拉塞爾復出有效提升球隊第二陣容得分火力。爵士本賽季穩紮穩打，排名穩定到西部前八位，不過近期連續輸給國王、猛龍和灰熊遭遇3連敗，希爾、胡德和艾克薩姆三大後衛缺陣是關鍵因素，另外球隊孱弱的進攻火力始終是個定時炸彈，尤其在客場，僅靠防守很難取得突破，本場湖人坐鎮主場同樣有機可乘。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]