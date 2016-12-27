日期:12月28日，周三NBA一共4場比賽，火箭賽季第四次面對小牛，本場雙方首發中鋒都缺陣;另外雷霆做客邁阿密，奧拉迪波繼續缺席，爵士做客面對湖人，希爾恢復部分訓練，但依舊歸期無定，而湖人方面小蘭斯膝蓋挫傷，可能要養傷6周。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

具體來看，灰熊背靠背客場面對綠衫軍，本場灰熊方面只有萊特和戴維斯傷停，不過球隊很有可能輪換部分球員，綠衫軍方面人員齊整。雷霆做客挑戰熱火，奧拉迪波繼續傷停，佩恩從傷病中慢慢恢復，但本場依舊很難出場;熱火方面維特斯和艾林頓等四人基本確定缺席。

西部賽場，火箭做客面對小牛，這是兩隊本賽季第四場交手，此前三次火箭全勝，本場火箭背靠背作戰，卡佩拉依舊傷停，小牛方面，諾維斯基已經復出，巴里亞和博古特繼續缺席。爵士做客挑戰湖人，爵士控衛喬治希爾復出訓練，但距離上場還有一段時間，湖人方面拉塞爾膝蓋小傷不會缺席，但小南斯膝蓋挫傷可能要面臨長期養傷困擾。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]