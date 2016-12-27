小姨媽每天會發送所有NBA的特別數據，包括天氣、傷停、對陣數據、讓盤情況、SP值變化等一系列的詭異情況，基本每一條對你的投注都有幫助。希望你能喜歡!

11，明天只有4場賽事，但實力相對比較懸殊哈，如果可以的話，盡量買一點勝負玩法玩玩就好。

2，灰熊今天意外的被魔術給大比分擊潰，這可是在主力全部登場情況下。灰熊客場14次比賽有7次贏盤，整體還可以，而且有9次大分形態開出。

3,凱爾特人今年比較奇怪，主弱客強的規律比較明顯，主場12個比賽有6次贏球，但足足輸掉了8個盤口，還有7次小分，不易高看。

4，灰熊和凱子的近10次交手，凱子僅僅贏下4次，但本賽季第1次交手凱子客場贏3分而已，當時康利等人貌似都還沒有登場。

5，熱火本賽季主場戰績並不好，16個比賽就贏了5場(贏的基本都是排名靠後的球隊)，但他們有8次贏盤。

6，雷霆的狀態不錯哦，近5場贏4次，對手有森林狼、鵜鶘和凱子、太陽。雷霆本賽季客場13次客場有7次贏球，5次客場面對東部球隊贏下4場，只輸給活塞1場。

7，這2隊本賽季第1場交手雷霆主場贏12分，連續6次交手都打出小分，極度小哦。明天的熱火和雷霆內線都還不錯，不妨繼續看小。

8，火箭只讓7.5分，是不是覺著有點少了?但他們是背靠背，而且面對陣容齊整的小牛，應該是正常的。火箭32場有20次贏盤，其中客場18次比賽有12次贏盤。上次客場火箭輸盤灰熊，他們本賽季從未連續2次輸盤。

9，小牛近期的贏盤率比較不錯，16場比賽有10次贏盤!主場近9次比賽有6次贏盤，值得信賴。但近10次和火箭交手，小牛輸掉8場，本賽季3次交手全部完敗!

10，湖人上場贏了快船可算鬆口氣，但賽季初的高開低走，到現在連續落敗，湖人有點難以讓人相信。主場14次比賽有7次輸盤，只要輸球就輸盤。但湖人主場有11次大分，必須重視哈。

11，爵士近期狀態並不好，連續3場輸球即輸盤，不過整體的戰績確實值得信賴。客場14次比賽有8次贏球，和湖人一樣，贏球就贏盤，輸球即輸盤，這一點大家要重視哈。

12，湖人和爵士近10次交手，爵士8勝2負，本賽季打了2次，爵士連續2次都贏下湖人，分數為107-101、96-89，7分的分差。

(微信公眾號：小姨媽籃彩，IOS系統請通過「文章」搜索，多謝關注)