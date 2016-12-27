NBA新賽季開始，小姨媽繼續延續上賽季的表現，每天都會主推1場給各位，不管是從賠率、基本面還是傷病等等方面，小姨媽都會有極度詳細的情報，希望能很好的幫助到你!

爵士VS湖人

推薦：爵士讓5.5勝

這場比賽各位可以看看，我覺著今晚或明早還會漲分，爵士的喬治希爾已經恢復訓練，明天是否登場還需要看臨時的狀態感覺，千萬小心。其次是湖人的南斯傷停一段時間，其他球員都比較健康，沒有什麼問題。小姨媽再給各位手下其他理由，希望能對你有所幫助，不認可的，可以忽略哦。

爵士目前確實了喬治希爾，而且費沃斯近期打的時間也不長(上場15分鐘)，但他們的幾個球員非常需要引起你的注意，戈伯特、謝爾文-麥克、胡德和海沃德、還有個迪奧坐鎮。替補席的萊爾斯非常兇悍，恩格斯和喬約翰遜都能給予球隊非常大的幫助，再加上替補席的費沃斯，這球隊的風格和特性，聯盟誰都不敢忽視。

爵士目前18勝13負穩居西部第7，但連續3場輸給了猛龍、國王和勇士，有點鬱悶。連續休息了至少3天了好像，球員體力非常不錯，而且他們客場14比賽有8次贏球贏盤，只要贏球必贏盤。客場輸給勇士、掘金、火箭、黃蜂、快船和開拓者，相對來說都是實力不錯的隊伍，不要被他們的敗局給嚇著。而且他們客場有9次大分，明天恐怕是全面放開進攻。

湖人的戰績就不用多說了吧，昨天剛剛拿下傷兵滿營的快船，也算鬆了一口前。但他們的戰績確實難以讓人相信，本賽季12勝22負，從賽季初的瘋狂到目前的正常，也算是回歸自然。主場14次比賽有7次輸盤，不過有11次的大分，這個需要各位留心下。從硬實力來看，湖人的陣容恐怕難以對抗爵士。

當然，湖人的天賦不容置疑，缺少的是磨合和經驗，尤其是還有尼克揚這樣的神經刀。主力的拉塞爾、鄧、蘭德爾和莫茲戈夫都算中等球星，而替補的英格拉姆、克拉克森也還在成長，倒是第6人的最佳競爭者路威值得相信。但面對老對手，面對戰場紀律嚴謹的爵士，他們能行嗎?

近10次的交手中，湖人2勝8負，贏的2次分別是勝3分、勝5分。輸的時候每次都有至少6分的差距。本賽季交手2次，在湖人主場贏了6分、自己鹽湖城自己的地盤贏了7分，分差其實也不大，大家自己可以看看。尤其是湖人的防守漏洞較大，在主場打法比較豪邁，本場僅僅開出20.45的總分，小姨媽覺著可以追下大分的出現!

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