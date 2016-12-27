Lamigo桃猿隊在1月14日即將進行第一階段春訓，在今日至壢新醫院進行年度體檢，對於2017年的展望，許多選手皆已開始自主訓練，備戰新球季，壢新醫院表示：「現在選手的自覺都很高，像藍寅倫、郭嚴文、朱俊祥、詹智堯等受傷的選手都穩定恢復中，目前持續配合選手準備新球季的課程。」

從去年的健康檢查開始，壢新醫院就加入了功能醫學能量代謝檢測，從粒線體的工作效能來預期運動員的運動表現，透過神經傳導物質了解運動心理質量，還可以檢出毒素負荷狀況。

壢新醫院運動醫學中心林頌凱醫師表示：「功能醫學能量代謝檢測技術是特別為Lamigo選手量身定做，從去年開始就持續追蹤，今年還特別為球隊施打流感疫苗，全力協助球隊健康開季。」

余德龍在收假前後的身體指數幾乎一模一樣，會怕針頭的王溢正還是怕針頭，防護員笑說：「大家的身體強度都不錯，每次抽血和打針，檢查室就一定會傳出陣陣驚呼和憋笑！」