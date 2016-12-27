中華職棒／全猿體檢 備戰新球季NOWnews今日新聞 (2016-12-27 17:00)
Lamigo桃猿隊在1月14日即將進行第一階段春訓，在今日至壢新醫院進行年度體檢，對於2017年的展望，許多選手皆已開始自主訓練，備戰新球季，壢新醫院表示：「現在選手的自覺都很高，像藍寅倫、郭嚴文、朱俊祥、詹智堯等受傷的選手都穩定恢復中，目前持續配合選手準備新球季的課程。」
從去年的健康檢查開始，壢新醫院就加入了功能醫學能量代謝檢測，從粒線體的工作效能來預期運動員的運動表現，透過神經傳導物質了解運動心理質量，還可以檢出毒素負荷狀況。
壢新醫院運動醫學中心林頌凱醫師表示：「功能醫學能量代謝檢測技術是特別為Lamigo選手量身定做，從去年開始就持續追蹤，今年還特別為球隊施打流感疫苗，全力協助球隊健康開季。」
余德龍在收假前後的身體指數幾乎一模一樣，會怕針頭的王溢正還是怕針頭，防護員笑說：「大家的身體強度都不錯，每次抽血和打針，檢查室就一定會傳出陣陣驚呼和憋笑！」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MIZUNO 羽球．維尼 羽球．alex 羽球．羽球網柱．SUPER 羽球．愛迪達 羽球．羽球用品．adidas 羽球．ROCKET 羽球．nike 羽球．MILD 羽球．櫻花 羽球拍．Kitty 羽球．3m 羽球．bestcool 羽球．victor 羽球拍．NEWANGLE 羽球．羽球對拍．JOEREX 羽球拍．STARDOM 羽球．Angle 羽球．國際 羽球．JOEREX 羽球．explorer 羽球．碳纖 羽球拍．monster 羽球．kawasaki 碳纖維 羽球．羽球組．羽球拍袋．polo 羽球
- 【Timberland】CADION 系列多功能數位腕錶-灰/51mm(TBL.135
- HP C6656AA+C6657AA 原廠彩色墨匣組合包
- Pro’sKit 寶工 TC-755 深灰重型鋁質工具箱(三抽屜)
- 【舊換新】EPSON LQ-690C 點矩陣印表機
- 【指定款】EPSON S050557 原廠黑色高容量碳粉匣
- 【RayBan太陽眼鏡】碳纖維系列(槍灰#RB8301 002-59mm)
- 【GUCCI】SOHO系列大LOGO小牛漆皮吊牌鑰匙圈(桃紅282641-AB
- Tenmars ST-501非發散性紅外線(NDIR)二氧化碳測試器
- HERAN 禾聯 18-22坪 變頻一對一冷專型(HI-C112A/HO-C112A)
- 周大福 迪士尼公主系列 雙色鏤空蝶形鑽石18K玫瑰金項鍊
C羅霸氣獲獎感言:黑我的時候拿出證據行不行？【北京新浪網】
名帥新書繼續爆料:NBA球員普遍都存在禁藥問題【北京新浪網】
金立「打入」手機高端市場 2017中國品質崛起【北京新浪網】
江宏傑:不管如何要把婚禮辦好 謝謝小愛支持包容【北京新浪網】
壕!卡戴珊家族送TT聖誕大禮 8.5萬名錶閃瞎眼【北京新浪網】