NBA／「豪」悲情 林書豪又是拉傷左大腿NOWnews今日新聞 (2016-12-27 17:02)
林書豪在27日面對前東家黃蜂的比賽中，在第三節就因左大腿拉傷退場，總計全場出賽22分鐘，拿下17分4助攻。
在第三節剩下8分鐘時，林書豪切入反手上籃未能命中，回防時腳步便一跛一跛，並用手按著左大腿，明顯感受到相當不適。
隨後他主動向場邊教練示意暫停，在7分47秒時退場進入休息室治療，並未再返回比賽。
根據《ESPN》的報導，林書豪此次大腿拉傷和11月初時受傷部位相同，林書豪受此傷勢影響本季已缺席了17場比賽。
籃網球團賽後將林書豪列入每日觀察名單，目前尚無法得知需要多久的時間才能痊癒。
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