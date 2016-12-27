林書豪在27日面對前東家黃蜂的比賽中，在第三節就因左大腿拉傷退場，總計全場出賽22分鐘，拿下17分4助攻。

在第三節剩下8分鐘時，林書豪切入反手上籃未能命中，回防時腳步便一跛一跛，並用手按著左大腿，明顯感受到相當不適。

隨後他主動向場邊教練示意暫停，在7分47秒時退場進入休息室治療，並未再返回比賽。

根據《ESPN》的報導，林書豪此次大腿拉傷和11月初時受傷部位相同，林書豪受此傷勢影響本季已缺席了17場比賽。

籃網球團賽後將林書豪列入每日觀察名單，目前尚無法得知需要多久的時間才能痊癒。