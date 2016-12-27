圖文-2016高爾夫國內十大新聞 金誠出戰奧古斯塔北京新浪網 (2016-12-27 17:22)
2016年的中國高爾夫，產業低迷和冷清依舊，不過職業球手在各大賽場創下的一個個輝煌，無疑是寒冬中的一屢屢春光，用提升競技水平的正能量為高爾夫運動不斷「正名」。以下為新浪高爾夫為您遴選的2016年中國高爾夫十大新聞：
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