12月25日，英國M-sport車隊公佈了四屆WRC世界冠軍塞巴斯蒂安-奧吉爾的賽車塗裝。奧吉爾將駕駛全新的2017款Fiesta-WRC賽車出征2017年的世界汽車拉力錦標賽（WRC）。車隊二號車手奧特-塔納克（Ott Tanak）的賽車塗裝也被公佈。

11月初，大眾出人意料的宣布退出WRC的比賽，使得三位車手奧吉爾、拉特瓦拉以及米克爾森的去向頓時成為人們議論的焦點。奧吉爾先後同M-sport車隊、雪鐵龍車隊以及豐田車隊溝通，並測試了M-sport車隊和豐田車隊的新車，最終決定和M-sport車隊簽約。奧吉爾的目標非常明確，就是要選擇一輛有競爭力的賽車，幫助自己繼續爭奪明年的車手冠軍。他對於2017款Fiesta-WRC賽車的表現非常滿意，也對M-sport車隊的努力很滿意。

（新浪體育/賽車頻道/Swift）