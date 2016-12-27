12月24日，由國家體育總局棋牌運動管理中心、中國互聯網上網服務營業場所行業協會和咪咕文化科技有限公司共同主辦的2016全國網路智力運動會（下稱「2016網智會」）二打一（鬥地主）城市巡迴賽長沙站圓滿落幕。二打一高手們匯聚一堂，展開了一場精彩疊出的聖誕大對決。

長沙站比賽期間正值聖誕佳節，為了給所有參賽選手營造一個驚喜別緻的節日賽場，主辦方在總價值超5萬元的賽事獎勵以外，還精心準備了豐富的聖誕主題活動。現場，憨萌可愛的「聖誕老人」身著紅衣，肩扛金袋來回穿梭在賽場的每個角落，時不時佇步在某位選手身旁，默默為其加持好運；歡樂俏皮的「麋鹿少女」帶來歡聲笑語，還有華麗鎏金的定製撲克、來者有份的神秘禮物等，令整個賽場競技和歡樂比「鬥」的氣氛相互交加，呈現別具一格的聖誕氣息。

網智會的歷站巡迴賽都會吸引不少高手慕名而來，長沙站也不例外。現場有機敏睿智的後起新將，有深謀遠慮的老牌骨，還有一大批追隨網智會的二打一忠實愛好者，選手們使出百般解數加入奮戰。最終，經過6小時激烈緊張的預賽、複賽車輪戰，新晉戰將何俊憑藉一手「春天」和「一炸「成功逆襲，斬獲冠軍頭銜，老牌骨李立勛、李健分獲亞軍和季軍。賽后，何俊在接受媒體採訪時，表達了自己對二打一項目的喜愛和對網智會的關注，他在第一時間報名參賽，並在長沙站如願加冕，向總決賽發起衝擊。

作為一款被國家體育總局認證的智力競技運動項目，二打一撲克以民間趣味棋牌運動「鬥地主」為原型，擁有廣泛的群眾基礎和深厚的智力競技影響力。2016網智會二打一城市巡迴賽充分響應「全民健身」的國家戰略，將「趣味棋牌競技化」落到實處，更推動二打一賽事向專業化、競技化的方向綠色發展。

此番長沙之戰，為城市巡迴賽第九站，接下來第十站將於1月8日登陸天府之國成都，成都站也將是城市巡迴賽的最後一戰。廣大二打一愛好者們，現在登陸咪咕鬥地主客戶端首頁或在咪咕遊戲公眾號網智會相關消息鏈接填寫報名信息，就有機會加入線下賽事比拼；或登錄咪咕鬥地主、聯眾遊戲等9大網路棋牌平台參與線上網路海選，向總決賽的300席名額發起進攻！1月8日，西南一役，二打一高手們雄起！