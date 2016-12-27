SBL／三分神準 林宜輝獲上周最佳球員NOWnews今日新聞 (2016-12-27 16:32)
達欣前鋒林宜輝上周表現出色，2戰平均攻下22分4.5籃板，並以52.9％的高命中率投進9記三分球，精準外線也幫他射下SBL上周最佳球員的殊榮。
林宜輝在25日出戰台啤時攻下全場最高27分，幫助達欣以90比77大勝台啤，不僅打出本季至今代表作，也是自中國大陸NBL回鍋達欣後的最佳表現。
上季受到左腳踝骨刺影響，林宜輝表現並不穩定，也讓他在季後下定決心動刀，經歷辛苦復健後終於漸漸找回狀態。
「我一直都很努力地復健，很開心這樣的堅持可以回饋在球場表現上。」林宜輝在25日賽後如此表示。
目前以11勝4敗暫居聯盟龍頭的達欣本周有3場賽事，將分別對上金酒、璞園以及裕隆，林宜輝能否持續有高檔演出、率隊持續連勝，球迷們不妨拭目以待。
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