美國職籃NBA，多倫多暴龍95比91險勝波特蘭拓荒者，暴龍客場七連勝繼續刷新隊史紀錄。明尼蘇達灰狼三分球攻勢以104比90輕取亞特蘭大老鷹，休士頓火箭則以131比115大勝鳳凰城太陽。



（陳楷報導）



暴龍出戰拓荒者第三節投進七個三分球，第四節最後16秒四罰全進以四分險勝拓荒者，羅瑞27分七籃板，迪羅薩20分10籃板七助攻，瓦倫休納斯12分12籃板，替補派特森15分八籃板。暴龍命中率只有三成三七，拓荒者超過四成二，麥柯倫29分七助攻，普朗李13分15籃板，里拉德因為腳踝受傷缺席。



灰狼湯恩斯對老鷹拿下22分11籃板，拉文六個三分球跟威肯斯各得21分，魯比歐只得三分但傳出十次助攻沒有失誤。灰狼以四成八的命中率投進本季最多的15個三分球，而老鷹三分球命中率只有兩成五，最多落後灰狼29分，霍華20分12籃板，斯法洛沙13分，韓福瑞12分。



火箭打完上半場領先太陽26分，哈登只打完前三節就拿到32分12助攻休息，第四節換上新秀歐努阿古表演倒馬桶罰球，安德森跟戈登各15分，哈瑞爾14分。太陽布列索24分，奈特21分，布克第三節還沒打完就犯滿畢業16分，班德11分13籃板。



