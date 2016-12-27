流感再添死亡病例，疾管署今天(27日)公布最新流感疫情統計，上周共新增10例流感重症病例，並有1例經審查與流感相關的死亡病例。目前國內流感疫苗已快用完，全台僅剩約1萬劑，因應即將到來的流感高峰，疾管署呼籲民眾平時勤洗手，出入公共場所則應戴上口罩，以降低感染流感的機率。

疾管署27日公布流感疫情統計，上周共新增10例流感重症病例，並有1例經審查與流感相關的死亡病例，1名未接種本流感季疫苗的66歲男性感染H3N2流感病毒，11月上旬咳嗽發病，5天後病情惡化併發肺炎，入住加護病房1個月後仍不治。今年7月1日進入流感季至今已累計230例流感併發重症個案， 86%感染H3N2，並有28例死亡個案經審查與流感相關。

疾管署指出，每年12月底到隔年春節期間是流感疫情的高峰期，依據氣象預報，本周受東北季風影響，各地天氣將轉為濕冷，可能造成流感病毒活躍，提醒民眾參加跨年、元旦活動，或出入人潮眾多的場所時，應做好自我防護。疾管署防疫醫師林詠青：『(原音) 只要是有節慶的時候，特別是有人潮聚集的狀況，都有可能是流感傳播的機會，就像跨年或是接下來1月底過年的時候，通常都是以往流感疫情會加劇的時候，不管有沒有打流感疫苗，都還是建議進出公共場合可以配戴口罩，這樣都可以降低感染流感的機會。』

疾管署說，目前國內檢出的流感病毒以H3N2為主，監測資料顯示98% 的H3N2病毒與本流感季疫苗株吻合，未發現抗藥性病毒株，但目前流感疫苗已快用完，全台僅剩約1萬劑，民眾若沒打到疫苗，建議平時勤洗手，注意個人衛生；一旦出現類流感症狀應盡速就醫，必要時依醫師指示使用流感抗病毒藥劑並在家休養，以防病毒傳播。