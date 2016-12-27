（中央社記者韋樞台北2016年12月27日電）北市府放寬新豪宅房屋稅，除了將路段率改成固定比率，也廢除設施的加價項目，受惠最大的是2014年以後完工的新豪宅，對於正準備進入收割期的敦化南北路都更豪宅案更是一大福音。



台北市敦化南北路擁有70米林蔭大道精華路段，都更後價值極高，例如華固建設(2548)為了順利完成都更整合，在104年高價購入國際大樓、華塑大樓持分，其中，由國際大樓改建且已開始推案的豪宅「華固名鑄」，日前公告出售八戶已成為松山區新豪宅王。



信義全球資產代理二部執行協理周中德表示，目前北市都發局審議敦化南北路都更案件時，要求商業區鄰路30米以上、4樓以下須做商業使用，未來敦化南北路大樓都更後，即使改建豪宅，仍須保留臨街型商業使用，還能保有一定的商業氣息，若都更順利，區域街邊商業區可望塑造出六本木精品、豪宅、商辦、旅館並立的繁華景貌。



周中德指出，敦化南北路沿線正由企業、建商、壽險公司共同推起一股都更風潮，包括台塑總部、冠德敦北地上權、國泰敦北民生分行都更案、中華票券大樓、寶豐隆興業敦南大樓、華塑大樓等案皆在都更案程序中，原先都是純辦大樓，都更後卻多改為其他使用，或採商辦複合豪宅或旅館方式規劃。



周中德分析，主因還是敦化南北路商辦一級商圈被信義區取代，豪宅價值已遠超過商辦價值，而旅館則能創造穩定收益，故申請都更案件多改建為旅館或豪宅。



周中德說，敦化南北路都更後的產品定位，原本是高房屋稅、地價稅的豪宅重傷族群，然後在北市府宣布放寬新豪宅房屋稅，再加上中央推出都更政策優惠，再給予房屋稅、地價稅優惠外，都更後第一次移轉也有土增稅優惠，此番政策調整，降低稅金負擔，有利敦化南北路周邊案件都更推動，無益於此波最大受益者之一。