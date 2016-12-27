國碩子公司宏大 決定解散清算中央社 (2016-12-27 16:29)
（中央社記者張建中新竹27日電）太陽能矽晶圓廠國碩宣布，旗下子公司宏大國際考量實際營運狀況後，決定辦理解散，並進行清算。
宏大國際成立於民國82年，實收資本額為新台幣4000萬元，國碩持股99.45%。
宏大國際近年營運轉型，主要協助規劃與建置太陽能電廠，只是隨著國碩集團積極投入太陽能電廠經營，並由碩禾旗下禾迅主導，基於集團整體策略考量，宏大國際決定辦理解散，並進行清算。
禾迅目前積極擴大菲律賓與日本等地太陽能電廠布局，並規劃明年送件申請上市櫃。1051227
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