台鐵打卡新景點 板橋旅人鐘塔啟用中央社 (2016-12-27 16:28)
（中央社記者黃巧雯台北27日電）Global Mall環球購物中心為台鐵打造3座旅人鐘塔，並先後於新左營、南港啟用，板橋車站旅人鐘塔今天正式啟用，鐘塔每小時整點皆會響起音樂，將成為旅客拍照留念的新景點。
Global Mall與台鐵今天在板橋車站舉行旅人鐘塔揭幕儀式，由Global Mall台灣事業群副總經理石傳捷、台鐵副局長鐘清達共同揭幕。
鐘清達致詞時表示，到車站的旅客來最擔心時間趕不及，而時間對於台鐵而言，是個非常重要核心價值，準確性更是台鐵重視的項目，他透露一直希望各個車站有個代表性的時鐘能引導到車站的旅客。
Global Mall這次分別捐贈3座旅人鐘塔給南港、板橋、新左營車站，其中板橋車站旅人鐘塔今天正式啟用。
石傳捷指出，3座旅人鐘塔共耗資超過新台幣千萬元，鐘塔每小時整點皆會響起悠揚樂聲，將成為旅客駐足欣賞及拍照留念的新景點，讓往來的旅客跟著旅人鐘塔，享受鐵道旅行的美好經歷。
Global Mall指出，旅人鐘塔是與瑞士梅花錶合作，主體設計以4根如同鐘塔般的柱子拔地而起，相連支撐起2座面向不同方位的時鐘，整體高400公分、寬200公分、總重250公斤。1051227
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