（中央社記者鍾榮峰台北27日電）日月光表示，高雄廠日前獲得ISO 26262道路車輛-功能安全認證，布局智慧型汽車IC時代。



日月光表示，高雄廠日前通過德國TUV NORD Group的Trusted Production認證，符合ISO 26262道路車輛-功能安全認證，積極布局智慧型汽車IC時代。



日月光指出，ISO 26262道路車輛-功能安全認證國際標準，是針對總重不超過3.5噸乘客車，針對安全相關電子電機系統，包含電機、電子與軟體零件所制定的功能安全標準，是專為大批量產產品的功能安全（Functional Safety）標準。



日月光表示，ISO 26262道路車輛-功能安全認證，是最核心的車輛功能安全設計標準，此標準對安全生命週期與週期內工作項目，以及生產過程有詳細的定義，能保障車輛系統功能安全，因此國際車廠、系統廠與零件廠，對於ISO 26262認證的重視程度相當高。



日月光指出，高雄廠獲得ISO 26262認證後，未來將更能滿足全球車用電子市場需求，並能成為國際上值得信賴的車用半導體封測公司。1051227