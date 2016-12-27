夏普搶市占 日媒：2018年推8K電視中央社 (2016-12-27 16:22)
（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海投資的夏普積極布局液晶電視事業。日媒報導，夏普規劃2018年推出8K電視，確保電視市占率，強化重建後的經營體質。
日本朝日新聞、日本經濟新聞、NHK報導，夏普計畫在2018年推出8K電視，解析度將是Full HD電視的16倍，產品尺寸規劃介於60吋到90吋。
朝日新聞指出，夏普規劃在廣島縣的福山工廠開發應用在圖像處理的半導體產品。
日媒指出，夏普在4K液晶電視的開發時程較晚，是在電視市占率下滑的主要原因，預期支援8K電視的播放內容可望在2018年起飛，屆時8K電視在家庭和醫療領域的應用可望擴大，透過搶先布局8K電視，夏普要確保電視市占率，並且積極布局液晶電視事業，強化重建後的經營體質。
鴻海投資夏普後，雙方合作積極擴大液晶電視事業。中國大陸媒體日前引述夏普主管談話報導，鴻海與夏普計畫在廣州投資設立10代線或者11代線液晶面板工廠，投資金額高達人民幣450億元（約合新台幣2101億元）。日本媒體預估最快2019年可量產液晶電視面板。
陸媒先前報導，鴻海集團「天虎計畫」在中國大陸富士康各廠區貫徹執行，布局推廣夏普產品，首要之務推廣銷售夏普液晶電視，未來行銷範圍將會延伸至智慧家庭領域。
鴻海、夏普和阿里巴巴也三方合作，在中國大陸推出內建阿里巴巴YunOS作業系統的互聯網夏普電視。
日媒先前報導，夏普計畫在2018年度將全球液晶電視銷售量提升到1000萬台，規劃委託鴻海生產製造。1051227
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