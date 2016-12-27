日圓貶有感降價 無印良品開第一槍中央社 (2016-12-27 16:10)
（中央社記者黃麗芸台北2016年12月27日電）日圓走貶好康又多一項。台灣無印良品總經理梁益嘉今天表示，考量日圓匯率貶值加上成本調整，「該反應就反應」，明年1月12日起將調降約45項食品售價，降幅約為5%至15%區間。
日圓兌美元匯率今年開高走低，許多民眾年底爭相到日本旅遊搶好康，但台灣民眾現在不用出國也能撿便宜。
台灣無印良品Cafe MUJI全台首店明天將開幕，梁益嘉今天在開幕前夕記者會受訪表示，受到近來日圓走貶以及近年食品商品價格均未調整，決定明年1月12日正式調整全台無印良品逾60款食品售價；目前食品商品共計有200項。
梁益嘉說明，逾60項將調整的食品商品中，有75%全面調降，25%項目則要調漲，價格調幅均為5%至15%之間。
「該反應就反應」，梁益嘉指出，台灣無印良品都會定期檢視產品價格狀況，並進行相關調整；另外，這次在商品標價也會進行統整，盡量以單價39元、59元之類的方式標示，不會再出現之前的單件47、52元之類的凌亂價格，以便利消費者購買。1051227
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