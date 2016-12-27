新台幣連9貶 收32.281元中央社 (2016-12-27 16:07)
（中央社台北2016年12月27日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天連9貶，終場以32.281元，貶值3.1分作收，成交金額8.99億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.210元，最高32.190元、最低32.287元。
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