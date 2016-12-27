（中央社記者楊淑閔台北2016年12月27日電）國發會今天公布11月景氣景氣對策信號，燈號續呈綠燈，為連續第 5個月綠燈，綜合判斷分數較10月增加 2分至26分；景氣領先指標持平、同時指標則穩定上升，顯示國內景氣仍持續回溫。



國發會今天公布，105年11月景氣對策信號續呈綠燈，綜合判斷分數較10月增加2分至26分。



國發會分析，原因是海關出口值與製造業銷售量指數均由黃藍燈轉呈綠燈所致；景氣領先指標持平、同時指標則穩定上升，顯示國內景氣仍持續回溫。