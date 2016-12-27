雞蛋庫存變多 蛋商澄清非關囤積中央社 (2016-12-27 16:14)
（中央社記者楊淑閔台北27日電）蛋商公會理事長高傳謨、農委會畜牧處都表示，蛋產量太多已一陣子了，所以蛋商的庫存量會多一些，跟雙北市開始查核蛋商是否改用一次性包材，可能因此引發漲價而囤積沒有關係。
農委會於103年12月24日公告「動物傳染病防治條例」第14條的「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，2年後，今年的12月24日上路。
今天27日起，先查台北市25家、新北市60家比較重要的中及大盤蛋商，限期3到6個月改善，屆期未改善將罰新台幣3萬元以上、15萬元以下。
畜牧處家禽生產科科長李宜謙說，蛋的產量太多已經2、3週了，所以有些蛋商的庫存量自然會比較多，跟換用一次性包材後引發漲價而囤積無關。
高傳謨並說，蛋價因為產量多，已經連續幾週產地價每台斤才22.5元，但要24元，蛋雞場才不會賠本；最近天氣終於變冷了，市場上因為吃火鍋的人變多，用蛋量增，所以因為需求增上漲3元，來到每台斤25.5元，也跟查核蛋商換用包材無關。
他進一步說明，今天開始查雙北市蛋商，若是塑膠籃不乾淨，就會限期3個月改正，若有洗乾淨，限期6個月改正；複查沒換用 1次性包材、不合格才開罰；若是因為包材讓成本增加，蛋價要漲也不是這個時間點。
至於現在雞蛋散買的零售價，李宜謙說，每台斤約28、29元。1051227
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