護高麗菜價 雲林銷韓30公噸中央社 (2016-12-27 16:01)
（中央社記者葉子綱雲林縣27日電）高麗菜供過於求，價格下滑，農委會和雲林縣政府攜手「護價」高麗菜，今天30公噸外銷韓國，接下來將開拓外銷其他國家。
行政院農業委員會農糧署副署長蘇茂祥、雲林縣副縣長張皇珍、二崙鄉長鍾福助等，在二崙果菜生產合作社，見證2個貨櫃高麗菜「封櫃」、裝船出口韓國釜山。
張皇珍說，高麗菜產量大增，致使價格下滑，低於去年同期，縣府與農糧署合作，協助農民外銷，希望藉以打響品牌。
蘇茂祥指出，這次外銷韓國的高麗菜，出自於十大神農得主蔡宜修之手，其所種植的高麗菜冬季品質佳，夏季產品甚至媲美山區高麗菜，受到肯定。
蘇茂祥表示，接下來將開拓美國、加拿大、日本、新加坡等國外銷機會，拓展優質農產品外銷，並藉以穩定國內高麗菜價格。
高麗菜價格受到夏季颱風連連影響，10月時零售價曾經1顆突破新台幣200元，但是不到2個月，因為農民見價格上漲而搶種，如今供過於求，價格甚至跌到2顆50元，價格天壤之別。1051227
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