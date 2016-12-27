▲無印良品全台第1間、全球首發概念店Café MUJI將在12月28日開幕，全球首推手沖咖啡、輕食三明治，以及MUJI BOOKS免費店內閱覽等3大服務。（圖／記者彭夢竺攝，2017.12.27）

台灣人外食族比例偏高，加上對於各國美食的接受度高，看好台灣外食、咖啡市場，無印良品全台第1間、全球首發概念店Café MUJI將在12月28日開幕，全球首推手沖咖啡、輕食三明治，以及MUJI BOOKS免費店內閱覽等3大服務，預估結合書店加上實體門市，整年可望有1億元的營收。

台灣無印良品目前共有42間實體門市，還有4間餐飲門市，全新概念店Café MUJI以嶄新的餐點樣式與服務型態，將在12月28日正式進駐新光三越A11館，全店以50坪空間規畫，約有40個座位，以及室外12個座位，以「好食慢讀的咖啡時光」為主題，提供不同於日本的餐飲，包含手沖咖啡、開放式三明治，以及冷壓果汁等，總計超過30個品項。

Café MUJI結合無印良品A11門市，引進大台北地區第1間MUJI BOOKS，提供約4500冊以上的生活選書，包含中、日文、外文書籍與雜誌，並特別在咖啡店中提供留言板，讓顧客可以分享讀書心得，或是推薦書籍，12月28日到1月18日開幕期間，購買3本書籍可享9折優惠。

此外，為了慶祝新店開幕，12月28日到1月2日只要持聯名卡消費可享9折優惠，12月28日到12月30日結帳時出示手機APP軟體MUJI passport，可累計的3倍的消費里程；預估平均客單價約在150元，套餐客單價約在250元，預期結合書店加上實體門市，整年可望有1億元的營收。