行動支付起飛 手機搭指紋辨識將成標配中央社 (2016-12-27 16:00)
（中央社記者張建中新竹27日電）行動支付商機起飛，研調機構拓墣產業研究院預期，明年指紋辨識功能將成為智慧手機標準配備，手機指紋辨識搭載率將逾5成水準。
拓墣資深研究經理謝雨珊表示，手機業者持續推廣自有行動支付服務，其中，蘋果及三星占有絕對優勢；在作業系統方面，Android市占率超過50%。
拓墣預估，明年全球行動支付市場規模可望達7800億美元，將較今年成長25.8%。
謝雨珊指出，採用近場無線通訊(NFC)晶片的支付解決方案漸成主流，預期隨著華為及小米等中國大陸手機品牌廠紛紛推出具有NFC功能的手機，明年NFC在智慧型手機滲透率可望超過6成水準。
另外，指紋辨識功能也可望成為智慧手機標準配備，謝雨珊預估，明年手機指紋辨識搭載率將逾50%；至於虹膜辨識因須具備紅外線相機，提高硬體成本，初期應用將以高階手機市場為主。1051227
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