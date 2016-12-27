經濟回穩 國發會11月景氣續亮綠燈 近2年多來高點NOWnews今日新聞 (2016-12-27 16:13)
國發會今（27）日公布11月份景氣對策信號，此次續呈綠燈，綜合判斷分數較上月增加2分至26分，為2014年10月以來的高點，主要是海關出口值與製造業銷售量指數均由黃藍燈轉呈綠燈所致；景氣領先指標持平、同時指標則穩定上升，顯示國內景氣仍持續回溫。
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