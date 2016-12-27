日媒：夏普可望轉盈 創9單季來首獲利中央社 (2016-12-27 15:42)
（中央社記者鍾榮峰台北2016年12月27日電）鴻海（2317）投資夏普後，可望單季轉盈。日媒報導，夏普10月到12月單季可望轉盈，這將會是9個單季以來首次獲利。
日本經濟新聞日文版今天報導，夏普預估今年10月到12月的最終損益狀況逐漸明朗，預期可望獲利，較上一年同期虧損247億日圓轉盈。
報導指出，若夏普今年10月到12月單季可望轉盈，這將是3年以來、從2014年7月到9月以來、隔了9個單季之後，首次獲利。
報導引述夏普首腦今天向記者團的談話指出，鴻海出資夏普後新體制可望賺錢，10月到12月單季可望轉盈，不過並未提及轉盈的幅度。
日本經濟新聞中文版今天報導，鴻海投資夏普、戴正吳擔任夏普新社長後，積極要讓夏普儘早轉盈，朝向會計年度下半年淨利的目標邁進。
報導指出，戴正吳親力親為，以往以億日圓為單位的金額才需要社長審批，現在300萬日圓就要經過社長審批，戴正吳對龐大的審批項目全部仔細審查。戴正吳也經常視察生產線。
展望截至明年2017年3月底的2016會計年度，夏普在今年11月初財測預估，合併營業利益可來到257億日圓，較上一個會計年度大虧1619.67億日圓轉正；2016會計年度歸屬母公司業主虧損來到418億日圓，較上一個會計年度虧損2559.72億日圓大幅減少。
其中2016會計年度下半年合併營收可達1兆803億日圓，下半年合併營業利益來到256億日圓，下半年歸屬母公司業主獲利可到36億日圓。
截至今年9月底的2016年會計年度第2季夏普單季財報，歸屬母公司業主虧損縮小到179億日圓，較會計年度第1季虧損274億日圓，虧損大幅縮減。
戴正吳於11月下旬給夏普內部員工第 4封信中表示，朝向實現會計年度下半年淨利目標邁進，宣示短期內必須達到事業部門要承擔領導結構改革、降低採購成本、以及擴大銷售的3個目標。
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 阿波羅 52吋晶采旋風藝術吊扇+夜燈
- 日虎酷寒戰士移動式水冷氣35L
- 貝斯特 52吋吊扇+五燈組加夜燈 遙控款(AS23193+23194RC)
- 艾美精品 負離子靜音循環風遙控LED吊扇燈-110V B02
- HP CE285AD 原廠碳粉匣雙包裝 (黑)
- 國際牌ECONAVI變頻J精品系列冷暖分離式冷氣CS/CU-J63VHA2(
- 【Timberland】探險潮流時尚休閒錶(TBL.14416JS/02P)
- 蒙恬 TOOYA Master 塗鴉大師(Win/Mac)
- 【Ray-Ban雷朋】RB3016-114517-51復古眉框太陽眼鏡(#水銀藍
- 【RayBan太陽眼鏡】全球熱銷折疊偏光款(黑#RB4105 60158-50
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》