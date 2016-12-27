（中央社記者江明晏台北27日）線上音樂平台Omusic宣布，APP突破90萬會員數，同時乘勝追擊，力邀田亞霍巧扮情歌王子為粉絲圓夢；新版APP新增影音追星專區，讓追星粉絲們跟上科技的腳步。



線上音樂平台Omusic APP突破90萬會員，Omusic宣布，將與偶像實力派歌手合作推出年終感恩限定活動，請來人氣快速攀升的樂壇新星田亞霍在耶誕期間收集粉絲的點歌清單，並將近距離為幸運歌迷獻上自彈自唱LIVE版，近日話題不斷的創作文青女神藍又時將揭開新年第一波粉絲活動的序幕。



還停留在幫偶像製作剪貼簿和收集錄影帶的年代嗎? 時代在進步，追星也要跟上科技的腳步，Omusic觀察，越來越多用戶除使用行動裝置來聽音樂和觀看偶像劇，也嘗試透過網路進行偶像訊息的收集。



Omusic APP推出影音追星專區，讓有澎湃追星熱血的粉絲們，能隨時隨地掌握偶像最新消息，此次所新增的專區完整收集歌手MV、拍攝花絮、及獨家採訪內容，替用戶省去額外的搜尋程序，滿足追星願望。1051227