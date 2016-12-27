粉絲好樂！這款線上音樂APP有追星專區中央社 (2016-12-27 15:56)
（中央社記者江明晏台北27日）線上音樂平台Omusic宣布，APP突破90萬會員數，同時乘勝追擊，力邀田亞霍巧扮情歌王子為粉絲圓夢；新版APP新增影音追星專區，讓追星粉絲們跟上科技的腳步。
線上音樂平台Omusic APP突破90萬會員，Omusic宣布，將與偶像實力派歌手合作推出年終感恩限定活動，請來人氣快速攀升的樂壇新星田亞霍在耶誕期間收集粉絲的點歌清單，並將近距離為幸運歌迷獻上自彈自唱LIVE版，近日話題不斷的創作文青女神藍又時將揭開新年第一波粉絲活動的序幕。
還停留在幫偶像製作剪貼簿和收集錄影帶的年代嗎? 時代在進步，追星也要跟上科技的腳步，Omusic觀察，越來越多用戶除使用行動裝置來聽音樂和觀看偶像劇，也嘗試透過網路進行偶像訊息的收集。
Omusic APP推出影音追星專區，讓有澎湃追星熱血的粉絲們，能隨時隨地掌握偶像最新消息，此次所新增的專區完整收集歌手MV、拍攝花絮、及獨家採訪內容，替用戶省去額外的搜尋程序，滿足追星願望。1051227
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
後背包 puma．Ella 背包．子母背包．Outdoor 後背包．Micro 背包．滾輪 背包．背包肩帶．choco 背包．Clutch 背包．MAZZINI 背包．15吋 後背包．先鋒 背包．bartack 背包．Ed Hardy 後背包．束口後背包．JUMBO 背包．okiedog 背包．MINA 背包．dora 背包．Diana 後背包．後背包．Order 背包．LONGCHAMP 後背包．背包 13.3．cht 背包．Barbie 背包．Bear 背包．Kids 斜背包．AM 背包．Apex 肩背包
- 元山牌強效直吹移動式冷氣 YS-3007SAR
- 科風 UPS SMK1000A-RM機架式 在線互動式 UPS不斷電系統
- Pro’sKit寶工 MT-8006B LCD電話測試器
- TEV 280W三頻無線擴音機 TA780-3
- MOTOROLA 無線電對講機組 SX-601 (2入)
- HERAN 禾聯 4-6坪 定頻一對一冷專型(HI-32B/HO-322N)
- 【Timberland】CADION 系列多功能數位腕錶-灰/51mm(TBL.135
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨水透如意高冰種翡翠(-臻藏款)
- 曜兆DIGIUTS 4K2K miniDP轉HDMI AX2一入二出獨顯分配器
- 【Go-Getter太陽眼鏡】人氣百搭熱銷款(琥珀#GS1021 DE)
奧巴馬：自信還能成功競選總統【北京新浪網】
鳳金理財:金價持穩1130欲反攻 原油回調可繼續進多【北京新浪網】
二手車電商平台如何遏制問題車？ 第三方檢測機構徒有其名【北京新浪網】
國際金價四季度挫14% 明年繼續承壓【北京新浪網】
韓國旅遊熱點壁畫村，為什麼被憤怒的居民抹掉？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》