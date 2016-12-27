有關官員今天(27日)表示，在從死亡的4隻烏鴉與3隻家禽身上驗出高致病性的H5N1禽流感病毒後，印度東部奧里薩省已下令撲殺超過2,500隻雞隻和其他家禽。

獸醫官員表示，奧里薩省(Odisha)首府布班尼斯瓦(Bhubaneswar)以北約35公里處的克蘭加村(Keranga)，已證實發現禽流感病毒。當地幾天前已發現數十隻烏鴉與雞隻死亡。

2012年類似的疫情爆發時，有超過3萬隻禽鳥遭到撲殺。

奧里薩省漁牧發展處(Fisheries and Animal Resources Development Department)專員兼秘書塞西(Bishnupada Sethi)向路透社表示，「我們已經發佈警告，要求遵照立即措施完成撲殺行動，並在受感染區域進行監控與消毒。」