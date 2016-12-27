▲《雙截龍》最新作《雙截龍4》2017年1月30日正式推出。（圖／翻攝自網路）

Arc System Works近日宣布，為慶祝旗下動作遊戲《雙截龍》邁入30周年紀念，將在2017年1月30日正式在PS4和Steam推出《雙截龍4》。

《雙截龍》為日本TECHNŌS JAPAN公司所開發的橫向卷軸動作遊戲，曾經在1980年代末期和1990代初期風靡一時，故事講述經營道館的「李比利」與「李吉米」二位雙胞胎兄弟為拯救女主角「瑪莉安」起身對抗黑道。

這次《雙截龍4》開發團隊同樣以原班人馬打造，包含總監岸本良久、設計師緒方孝治、配樂山根一央在內，完全呈現《雙截龍》位元點陣圖等經典畫風特色予玩家。