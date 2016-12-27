京滬高速公路13起事故 5死25傷中央社 (2016-12-27 14:42)
（中央社台北27日電）受到雨雪天氣影響，京滬高速山東濟陽段26日晚間先後發生13起交通事故，截至目前，共造成5人死亡，25人受傷。
中新社今天報導，上述13起事故發生在26日晚間6時30分左右，涉及車輛17輛。13起事故中有8起事故造成死傷，另外5起車損事故損失輕微，相關人員已自行離開。
報導說，目前，事故善後工作仍在進行中。1051227
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