原標題：西班牙內政部稱恐襲言論系謠言 呼籲該國民眾勿關注

[環球網報導 記者 朱佩]2015年6月26日，法國、突尼西亞、科威特和索馬里四國在同一天內遭遇恐襲，西班牙也在當天將反恐警戒升至第四級。且自2015年6月起，西班牙已逮捕170名涉恐分子，其中大部分嫌犯都曾通過社交網路散播恐怖主義思想併為「伊斯蘭國」恐怖組織招募新成員。

據俄新社27日報導，西班牙內政部近日呼籲該國民眾，勿關注近期在社交網路及通訊軟體上散播的有關該國近期或將發生恐襲事件的虛假信息。

該部發佈消息稱：「近期一些社交網路及WhatsApp等通信軟體上散播的關於西班牙或將發生恐襲事件的消息沒有任何根據。犯罪分子散播這些消息是為了在民眾中造成恐慌，達到無關安全的惡意目的。」

此外，西班牙內政部還指出，任何有關恐襲和逮捕恐怖分子的信息都會由媒體發佈。