原標題：俄媒：失事圖-154飛機第一個黑匣子打撈出水

中新網12月27日電 據俄羅斯衛星網27日報導，俄羅斯強力部門消息人士表示，在黑海失事的俄國防部圖-154飛機的第一個「黑匣子」已經被打撈出水面。

報導還援引俄羅斯武裝力量機構消息人士的話稱，經證實，在圖-154飛機失事海域找到12具遇難者遺體。

當地時間25日清晨，俄羅斯國防部所屬一架飛往敘利亞的圖-154飛機在索契附近黑海海域墜毀，機上84名乘客和8名機組人員無人生還。機上乘客包括64名俄軍方著名的亞歷山德羅夫紅旗歌舞團演員。

目前俄羅斯方面正在黑海海域對飛機殘骸和遇難者遺體進行打撈。

俄羅斯交通部長索科洛夫此前一天就圖-154飛機失事原因調查和殘骸搜尋進展進行了說明。他表示，經初步判斷，飛機失事原因可能是技術故障或操作失誤。