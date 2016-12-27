國家實驗研究院今天(27日)指出，全世界只有極少數國家有能力製造海底地震儀，台灣就是其中之一，韓國學術單位在與國研院海洋中心合作後，有意購買台灣自製的海底地震儀，顯示台灣的科技實力已經受到國際肯定。

國研院27日舉行「開啟台韓國際合作新頁-台灣自製海底地震儀進軍國際」記者會，對外報告近10年的研究歷程，以及近年和韓國研究團隊合作成果。

國研院指出，海底地震儀是架設在海底的地震觀測系統，目前全世界只有極少數國家有能力製造，台灣就是其中之一，台灣團隊考量國內研究船舶噸數較國外小，甲板空間不大，因此將儀器體積作為設計指標之一，最後研發出重量小於200公斤的海底地震儀，安全度明顯提升。國研院海洋中心助理研究員林佩瑩說：『(原音)我們的海底地震儀小於200公斤，重量上差很多，這在佈放上的安全度就相對比較高，不需要那麼多的人員來負責，在海況比較糟的時候，就可以比較安全的回收跟佈放我們的海底地震儀。』

國研院也指出，台灣於2011年及2016年與韓國研究團隊合作，獲得良好成績，因此韓國釜山國立大學有意購買台灣自製的海底地震儀，以及由海底地震儀改裝的陸上地震儀，顯示台灣自製的海底地震儀已受到國際肯定，並有機會進軍海外。

不過，林佩瑩也指出，海底地震儀畢竟不是生活必需品，難以估計產值，但可以確定的是，台灣自製的海底地震儀不但為國內建立永續的海洋科技研發能量，也將儀器研發能量推向國際，藉由科技實力打響台灣在國際上的知名度。