台灣自製海底地震儀 有望外銷韓國中央廣播電台 (2016-12-27 14:13)
國家實驗研究院今天(27日)指出，全世界只有極少數國家有能力製造海底地震儀，台灣就是其中之一，韓國學術單位在與國研院海洋中心合作後，有意購買台灣自製的海底地震儀，顯示台灣的科技實力已經受到國際肯定。
國研院27日舉行「開啟台韓國際合作新頁-台灣自製海底地震儀進軍國際」記者會，對外報告近10年的研究歷程，以及近年和韓國研究團隊合作成果。
國研院指出，海底地震儀是架設在海底的地震觀測系統，目前全世界只有極少數國家有能力製造，台灣就是其中之一，台灣團隊考量國內研究船舶噸數較國外小，甲板空間不大，因此將儀器體積作為設計指標之一，最後研發出重量小於200公斤的海底地震儀，安全度明顯提升。國研院海洋中心助理研究員林佩瑩說：『(原音)我們的海底地震儀小於200公斤，重量上差很多，這在佈放上的安全度就相對比較高，不需要那麼多的人員來負責，在海況比較糟的時候，就可以比較安全的回收跟佈放我們的海底地震儀。』
國研院也指出，台灣於2011年及2016年與韓國研究團隊合作，獲得良好成績，因此韓國釜山國立大學有意購買台灣自製的海底地震儀，以及由海底地震儀改裝的陸上地震儀，顯示台灣自製的海底地震儀已受到國際肯定，並有機會進軍海外。
不過，林佩瑩也指出，海底地震儀畢竟不是生活必需品，難以估計產值，但可以確定的是，台灣自製的海底地震儀不但為國內建立永續的海洋科技研發能量，也將儀器研發能量推向國際，藉由科技實力打響台灣在國際上的知名度。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Kingston 金士頓 HyperX CLOUDII 電競耳機麥克風 灰
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 霸氣時尚超級鈦腕錶(銀/43mm-BM
- 【BALENCIAGA】殊剪裁及膝窄裙(藏藍-40-217637-4450)
- satana - 愜意生活雙拉鍊斜背包 - 黑色
- 【CITIZEN 星辰】軍事風光動能尼龍錶帶設計時尚腕錶(44mm/
- Keeley Ann鉚釘龐克羊麂皮高跟露趾羅馬涼鞋(咖啡)
- KYMCO 光陽機車 V2 125碟煞(2016年新車)
- 周大福 迪士尼經典系列 米妮造型鑽石925純銀吊墜(不含鍊)
- 【TECO東元】13-15坪一對一豪華變頻冷暖型冷氣MS/MA-LV72IH
- SANSUI山水 5-7坪清淨型新冷媒壓縮機四季冷/暖移動式空調SA
微軟CMO：Win10升級的舉措「的確」太激進了【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
小米手機自燃 保密才賠償【北京新浪網】
台灣三大手機品牌今年全部淪陷 無一實現銷售目標【北京新浪網】
專利顯示《精靈寶可夢GO》是這樣交易的【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》