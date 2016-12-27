巴西足球隊空難初步調查結果公佈：燃油耗盡 人為疏失北京新浪網 (2016-12-27 14:24)
據外媒報導，哥倫比亞航空當局近日表示，載有巴西足球隊員的一架包機此前在哥倫比亞墜毀並造成71人遇難的事故，應歸咎於機師、航空公司和玻利維亞監管機構的疏失。
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