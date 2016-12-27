曾協助發現有力證據、證明暗物質(dark matter)存在的天文學家薇拉‧魯賓(Vera Rubin)已於日前過世，享壽88歲。魯賓之子26日宣佈了這項消息。

魯賓之子、普林斯頓大學(Princeton University)地質學教授艾倫‧魯賓(Allan Rubin)表示，魯賓於25日晚間因為自然原因過世。艾倫表示，母親是費城人，一直住在普林斯頓地區。

魯賓曾經發現，星系自轉的方式與預期不同，這項發現佐證了1項理論，認為當中還有其他力量在發揮作用，也就是「暗物質」的力量。過去未曾直接觀測到的暗物質，佔宇宙中物質與能量總量的27%，相較於一般物質僅佔5%。

魯賓的科學成就使她多次獲得獎項與榮譽，包括1993年由柯林頓總統頒贈國家科學獎章(National Medal of Science)，表揚「她在觀測宇宙學當中開創性的研究計畫。」魯賓也是第二位入選國家科學院(National Academy of Sciences)院士的女性天文學家。