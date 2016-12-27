證明暗物質的天文學家 薇拉魯賓過世中央廣播電台 (2016-12-27 12:30)
曾協助發現有力證據、證明暗物質(dark matter)存在的天文學家薇拉‧魯賓(Vera Rubin)已於日前過世，享壽88歲。魯賓之子26日宣佈了這項消息。
魯賓之子、普林斯頓大學(Princeton University)地質學教授艾倫‧魯賓(Allan Rubin)表示，魯賓於25日晚間因為自然原因過世。艾倫表示，母親是費城人，一直住在普林斯頓地區。
魯賓曾經發現，星系自轉的方式與預期不同，這項發現佐證了1項理論，認為當中還有其他力量在發揮作用，也就是「暗物質」的力量。過去未曾直接觀測到的暗物質，佔宇宙中物質與能量總量的27%，相較於一般物質僅佔5%。
魯賓的科學成就使她多次獲得獎項與榮譽，包括1993年由柯林頓總統頒贈國家科學獎章(National Medal of Science)，表揚「她在觀測宇宙學當中開創性的研究計畫。」魯賓也是第二位入選國家科學院(National Academy of Sciences)院士的女性天文學家。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
微軟CMO：Win10升級的舉措「的確」太激進了【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
小米手機自燃 保密才賠償【北京新浪網】
台灣三大手機品牌今年全部淪陷 無一實現銷售目標【北京新浪網】
專利顯示《精靈寶可夢GO》是這樣交易的【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》