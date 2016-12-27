陸22歲歌手本兮網傳過世 歌迷不相信中央社 (2016-12-27 13:20)
（中央社台北27日電）由網路歌手轉型為發片藝人的22歲大陸正妹歌手本兮，她的工作室官方微博今天發出訃告說，本兮24日因故離世。網友震驚難以接受，紛紛留言「求解釋」，甚至不少人質疑此事是「盜號造謠」。
本兮工作室官方微博「本兮的奇妙屋」今天上午10時14分貼出一則訃告指出，本兮2016年12月24日因故離世。不過，工作室並未說明本兮過世的原因。
大陸新浪娛樂微博等媒體今天都轉貼工作室的訃告，報導這則訊息，並形容「難以相信」，因為本兮21日還發出一條微博，近期還發布自己的新歌。
訃告指出，本兮是90後（1990年後出生）創作才女，包攬詞曲唱的很多歌曲都倍受好評。本兮在工作和生活中都非常積極樂觀、陽光向上。她是快樂的音樂精靈，通過歌聲傳遞愛和溫暖。此刻再多的語言都顯得蒼白無力，只希望本兮一路走好，在天國繼續音樂之旅！
不少大陸網友在本兮工作室留言評論，不少人震驚與不能接受，貼文說，「怎麼這麼突然」、「求解釋」、「哪隻狗盜號亂造謠呢？你會死的很慘的」、「本兮一會兒發微博：聽說我剛才去世了？」
本兮原名馬曉晨，1994年6月30日在新疆出生。她2009年開始在網路發布個人原創作品。她2011年正式踏入歌壇，還成立個人音樂品牌。她2013年發表新專輯，轉型為發片藝人。1051227
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